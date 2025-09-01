На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Звезда «О.С.П.-студии» дал повод для слухов о разводе с женой после 35 лет брака

Актер Сергей Белоголовцев вышел в свет с помощницей
Виктор Вытольский/РИА Новости

Звезда «О.С.П.-студии» Сергей Белоголовцев вышел в свет с помощницей Еленой на международном кинофестивале «Антарес» в Москве. Об этом сообщило издание Super.

В беседе с «Пятым каналом» Белоголовцев уточнил, что Елена для него — «не то чтобы супруга, а помощница».

«Елена иногда тоже издает угрожающие звуки, когда я тянусь за третьей плюшкой с маком или за четвертым круассаном», — говорит артист.

До этого актер более 35 лет был женат на Наталье Баранник, в браке родилось трое сыновей. На вопрос о разводе он ответил уклончиво и заявил, что человек должен стараться все время быть в состоянии влюбленности.

В передаче «Ты не поверишь!» на канале НТВ актер добавил, что его сердце несвободно.

В августе 2024 года Белоголовцев перенес инсульт. В декабре того же года его экстренно прооперировали.

Белоголовцев — создатель и артист комедийного сериала «33 квадратных метра». Также снимался в «Ералаше», «Моей прекрасной няне», «Папиных дочках», «Ворониных» и т.д.

В феврале 2025 года Белоголовцев вернулся к работе после инсульта и операций.

