Актера Белоголовцева экстренно прооперировали в Москве

Актера Сергея Белоголовцева экстренно прооперировали в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, 10 декабря Белоголовцев начал жаловаться на боли в подвздошной области во время реабилитации в клиническом центре после инсульта. 11 декабря актера госпитализировали с острым флегмонозным аппендицитом. Ему провели лапароскопию. Операция длилась 30 минут.

На данный момент Белоголовцев приходит в себя после хирургического вмешательства. Врачи оценивают его состояние как среднетяжелое. Артист жалуется на боли в животе после операции.

В августе Белоголовцев попал в больницу с ишемическим инсультом.

Сергей Белоголовцев известен по роли Сергея Звездунова в юмористической передаче «33 квадратных метра». Он также играл в проектах «Ералаш», «Моя прекрасная няня», «Папины дочки», «Духless», «Корпоратив», «Воронины».

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