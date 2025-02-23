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Перенесший инсульт Сергей Белоголовцев вернулся к работе

Актер Сергей Белоголовцев сообщил, что вернулся к работе после инсульта
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Виктор Вытольский/РИА Новости

Актер и телеведущий Сергей Белоголовцев признался в беседе с ТАСС, что вернулся к работе после выписки из больницы.

Белоголовцев уверил, что чувствует себя прекрасно. Артист также уточнил, что его выписали из больницы еще две недели назад.

Сергей Белоголовцев известен по роли Сергея Звездунова в юмористической передаче «33 квадратных метра». Он также играл в проектах «Ералаш», «Моя прекрасная няня», «Папины дочки», «Духless», «Корпоратив», «Воронины».

В августе 2024 года Белоголовцев перенес инсульт. А в декабре того же года Telegram-канал Mash сообщил, что актера экстренно прооперировали в Москве. По данным издания, 10 декабря Белоголовцев начал жаловаться на боли в подвздошной области во время реабилитации в клиническом центре после инсульта. 11 декабря актера госпитализировали с острым флегмонозным аппендицитом. Ему провели лапароскопию. Операция длилась 30 минут.

По словам пресс-секретаря артиста Екатерины, хирургическое вмешательство прошло нормально. Она тогда отмечала, что Белоголовцев хорошо себя чувствовал. Актера выписали 14 декабря.

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