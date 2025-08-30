Путин заявил, что рад интересу Китая к конкурсу «Интервидение»

elvis_wang_fanstop/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Президент России Владимир Путин в интервью информационному агентству Cиньхуа ответил на интерес Китая к международному музыкальному конкурсу «Интервидение». Его цитирует aif.ru.

«Рады тому, что китайские партнеры проявили заинтересованное внимание к данному проекту», — заявил президент.

«Интервидение» пройдет в Москве 20 сентября, площадкой проведения мероприятия станет стадион «Live Арена». Россию на конкурсе представит певец Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов).

Всего участие в музыкальном соревновании подтвердили более 20 стран, включая США.

Китай на «Интервидении» представит обладатель множества национальных музыкальных премий, участник телешоу Ван Си.

Накануне Shaman рассказал о своей группе поддержки на «Интервидении». Он рассчитывает, что поддержать его придут семья, невеста Екатерина Мизулина и певец Григорий Лепс.

Ранее группа Onyx заявила, что готова выступить в качестве послов на музыкальном конкурсе «Интервидение-2025».