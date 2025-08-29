Shaman рассказал о своей группе поддержки на «Интервидении»

Певец Shaman заявил, что Лепс и Мизулина могут поддержать его на «Интервидении»

Заслуженный артист России Shaman о своей группе поддержки в финале «Интервидения». Его цитирует РИА Новости.

По словам Shaman, он надеется увидеть среди тех, кто придет поддержать его в финале конкурса «Интервидение», свою невесту общественницу Екатерину Мизулину, родителей — своих и Мизулиной, своего друга Григория Лепса, артиста Никиту Осина, которого сейчас продюсирует.

Мероприятие для него, уверен певец, должно пройти «по-семейному».

«Друзья, семья — это самое главное, самые главные люди, которые будут меня поддерживать», — заявил он.

Международный песенный конкурс «Интервидение» пройдет в России в 2025 году.

Накануне американский рэп-коллектив Onyx заявил, что готов выступить в качестве послов на музыкальном конкурсе «Интервидение-2025».

США на конкурсе представит певец Брэндон Ховард. Бабушка артиста Жозефина Ховард была вокалисткой в The Caravans — первой группы, чьи композиции прозвучали на советском радио.

Ранее фанаты Майкла Джексона станцевали на улице в Москве.