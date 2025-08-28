СМИ раскрыли, как выглядит могила Градского: «Семья не берет на себя заботу»

КП: уходом за могилой Градского занимается клининговая служба, а не семья

Уходом за могилой композитора Александра Градского занимается клининговая служба. Об этом сообщает kp.ru.

Издание называет «примечательным» то, что ответственность за заботу о месте взяла на себя специализированная служба, а не семья композитора.

«Рабочие регулярно моют памятник, аккуратно поливают землю, выпрямляют букеты, следят за чистотой. Могила выглядит ухоженно и достойно», — уточняет kp.ru.

Семья Градского на протяжении долгого времени занята судебными тяжбами о разделе наследства. В августе сын композитора Даниил проиграл суд о признании вдовы музыканта Марины Градской недостойной наследницей.

В октябре 2024 года на могиле Градского, которого не стало в ноябре 2021 года, установили памятник. Монумент создал скульптор Вадим Церковников, который реставрировал памятник «Рабочий и колхозница» в Москве.

До этого Церковников признавался, что Градский еще до своей кончины просил установить на его могиле «глыбу». Скульптор выполнил желание композитора — он создал «камень музыки Градского» весом 35 тонн.

