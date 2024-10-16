На могиле Градского появился спрятанный «за мусорным пакетом» памятник

На могиле народного артиста России Александра Градского, которого не стало в ноябре 2021 года, установили памятник. Об этом сообщает «Экспресс Газета».

По информации издания, церемония открытия монумента состоится в ноябре, а пока памятник спрятан под черной пленкой, «напоминающей мусорный пакет». Монумент создал скульптор Вадим Церковников, который реставрировал памятник «Рабочий и колхозница» в Москве.

До этого Церковников признавался, что Градский, еще до своей кончины, просил установить на его могиле «глыбу». Скульптор выполнил желание композитора — он создал «камень музыки Градского» весом 35 тонн.

В мае сообщалось, что россияне возмущены заброшенной могилой Александра Градского. Поклонники композитора ругали родственников за то, что те до сих пор не установили памятник. На могиле до недавнего времени стоял только крест.

Семья Градского на протяжении долгого времени занята судебными тяжбами о разделе наследства. В августе московский городской суд отклонил апелляционную жалобу по иску третьей жены Градского Ольги. Женщина была недовольна, что композитор ничего ей не завещал. Она требовала от вдовы композитора Марии Коташенко и ее детей Марии и Даниила часть наследства.

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