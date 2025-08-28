На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Хирург Киркорова высказался против пластики дочери Даны Борисовой

Хирург Хайдаров заявил, что дочери Борисовой рано делать пластику
danaborisova_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Хирург Тимур Хайдаров заявил, что против пластики дочери Даны Борисовой Полины. Его слова передает Telegram-канал «Звездач».

Хайдаров считает, что в 16-17 лет еще рано делать пластические операции. По мнению хирурга, детей нужно оберегать и беречь. Он заявил, что не стоит навязывать и пропагандировать пластику несовершеннолетним лицам.

«У меня самого растет дочь. Я думаю, когда она достигнет совершеннолетия и скажет: «Пап, я что-то хочу». Мы сядем, поговорим. Если нужно будет – мы сделаем. Супругу вот я тоже недавно прооперировал», — поделился хирург.

26 августа дочь телеведущей Даны Борисовой Полина Аксенова сообщила, что сделала операцию по увеличению груди. Она получила пластику всего тела в подарок на совершеннолетие от матери.

Операция длилась четыре часа и шла под общим наркозом. Полине сделали подтяжку груди и липоскульптурирование — эти процедуры считаются достаточно легкими и безболезненными. Девушка хорошо отошла от наркоза, по словам врачей, сама залезла на каталку и легла в кровать.

Полина вспомнила, что ринопластику перенесла хуже и каждые пять минут просила дать ей обезболивающее.

Ранее ведущая «Дома-2» сделала пластическую операцию.

