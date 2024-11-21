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Сын Градского об установленном вдовой памятнике на могиле отца: «Ей просто плевать»

Сын Градского Даниил: памятник на могиле отца не имеет к нему отношения

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«Комсомольская правда»/Russian Look/Global Look Press

Сын Александра Градского Даниил раскритиковал воздвигнутый на могиле отца памятник, его установкой занималась вдова композитора Марина Коташенко. Слова наследника передает «Пятый канал».

«Я считаю, что ей плевать, ей просто плевать. Она положила на папу плиту, которая как рояль. А какое отношение это имеет к Градскому? Он что, пианист?» — возмутился Даниил.

Сын композитора заявил, что со своей стороны постарается добиться создания городского памятника мэтру. Скульптура, уточнил Градский, будет «такого уровня, которого достоин народный артист Российской Федерации».

16 ноября на могиле Градского, которого не стало в ноябре 2021 года, установили памятник. Монумент создал скульптор Вадим Церковников, который реставрировал памятник «Рабочий и колхозница» в Москве.

До этого Церковников признавался, что Градский еще до своей кончины просил установить на его могиле «глыбу». Скульптор выполнил желание композитора — он создал «камень музыки Градского» весом 35 тонн.

Семья Градского на протяжении долгого времени занята судебными тяжбами о разделе наследства. В августе московский городской суд отклонил апелляционную жалобу по иску третьей жены Градского Ольги. Женщина была недовольна, что композитор ничего ей не завещал. Она требовала от вдовы композитора Марии Коташенко и ее детей Марии и Даниила часть наследства.

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