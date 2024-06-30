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Фигуристка Загитова захотела сняться в кино

Фигуристка Загитова сообщила, что готова рассмотреть предложения о съемках в кино

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azagitova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Фигуристка Алина Загитова призналась на VK Fest в Санкт-Петербурге, что хотела бы сняться в кино. Об этом сообщает РИА Новости.

Загитова призналась, что открыта к предложениям в кинопроектах. Олимпийская чемпионка призналась, что пока не нашла подходящую роль для себя. Ей бы хотелось сняться в комедии.

«Пока не было сюжета фильма или сериала, который бы мне понравился. Если будет классное предложение, я только «за». Герой мне должен быть близок по духу, жизненной позиции», — поделилась спортсменка.

Загитова добавила, что в последнее время ее привлекают фильмы с внутренней историей, «чтобы можно было покопаться и поразмыслить». Среди таких проектов она назвала картины «1 + 1», «Зеленая книга», «Остров проклятых».

В феврале Алина Загитова дебютировала в качестве певицы на шоу «Влюбленные в фигурное катание» в Москве. В дуэте с исполнительницей Zivert спортсменка исполнила песню «Credo».

Загитова рассказывала, что ей всегда нравилось петь.

«Особенно приятно и трепетно исполнить любимую песню с артисткой, которой восхищаюсь», — делилась фигуристка.

Ранее Загитова сообщила об анонсе нового проекта.

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