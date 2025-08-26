Агата Муцениеце показала, как прошла ее свадьба: «День о семье, любви и единстве поколений»

Актриса Агата Муцениеце поделилась в Instgagram роликом, снятым на ее свадьбе с Петром Дрангой.

На опубликованных кадрах видно, как молодожены обмениваются кольцами, Муцениеце бросает букет невесты и то, как артистку к алтарю провожает отец мужа — Юрий Петрович. Свой пост Муцениеце сопроводила фразой: «25.08.25. День о семье, любви и единстве поколений. Теплый, искренний, наш». Поклонники звезды оставили множество восторженных комментариев, отмечая красоту и душевность торжества.

«Почему я так счастлива за человека, которого никогда не видела?»; «Это самая красивая, теплая и веселая свадьба, которую можно представить?»; «Побеждает любовь. Будьте счастливы вечно, родные!» — написали под постом Муцениеце.

Предложение Муцениеце Дранга сделал 1 мая, а 23 июня пара сообщила, что у них будет ребенок. Известно, что 41-летний артист станет отцом впервые, для Муцениеце наследник будет третьим. У нее также есть дети от актера Павла Прилучного: 12-летний Тимофей и 9-летняя Мия.

До этого Муцениеце спровоцировала слухи о тайной свадьбе с возлюбленным, певцом Петром Дрангой, сменив фамилию в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Ранее свадьбу Агаты Муцениеце и Петра Дранги оценили в 6 млн рублей.