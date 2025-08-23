На 96-м году жизни скончалась известная педагог ГИТИСа Анастасия Вербицкая. Об этом сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Вербицкая преподавала сценическое движение и фехтование. В вузе подчеркнули, что Анастасия Всеволодовна относилась с большим вниманием к каждому студенту. Отличалась чутким и заботливым отношением к каждому человеку.

«Анастасия Всеволодовна — большой профессионал своего дела. Она занималась одной профессией всю свою жизнь, преподавала студентам»‎, — говорится в сообщении.

В ГИТИСе выразили соболезнования близким Вербицкой, подчеркнув, что ее дело продолжается в учениках.

