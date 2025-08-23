На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На 96-м году жизни скончалась известная педагог ГИТИСа Анастасия Вербицкая

Умерла легендарная педагог ГИТИСа Анастасия Вербицкая
true
true
true
close
Telegram-канал «ГИТИС»

На 96-м году жизни скончалась известная педагог ГИТИСа Анастасия Вербицкая. Об этом сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Вербицкая преподавала сценическое движение и фехтование. В вузе подчеркнули, что Анастасия Всеволодовна относилась с большим вниманием к каждому студенту. Отличалась чутким и заботливым отношением к каждому человеку.

«Анастасия Всеволодовна — большой профессионал своего дела. Она занималась одной профессией всю свою жизнь, преподавала студентам»‎, — говорится в сообщении.

В ГИТИСе выразили соболезнования близким Вербицкой, подчеркнув, что ее дело продолжается в учениках.

В мае текущего года в возрасте 83 лет умер народный артист СССР, советский и российский танцовщик и педагог-репетитор Большого театра Юрий Владимиров.В театре назвали Владимирова одним из представителей «золотого века» Большого театра, премьером которого он был в 1962-1987 годах. Как отметили в пресс-службе, мужчина был сильным, мощным, темпераментным танцовщиком. Он обладал выдающимся прыжком, спортивным трюковым стилем танца и ярким драматическим талантом.

Ранее ушла из жизни звезда мирового балета Алла Осипенко.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами