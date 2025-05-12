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Умерла звезда мирового балета Алла Осипенко

В Петербурге скончалась балерина Алла Осипенко
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Павел Федотов/ ТАСС

Звезда мирового балета Алла Осипенко скончалась в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

Причины смерти 92-летней народной артистки РСФСР канал не уточняет.

Балерина училась у Агриппины Вагановой, танцевала ведущие партии в постановках советских балетмейстеров Леонида Якобсона, Бориса Эйфмана и Юрия Григоровича.

Известность Осипенко принесла партия Хозяйки медной горы в балете «Каменный цветок» Григоровича, поставленном в Кировском театре в 1957 году. Для роли женщины-ящерицы впервые в истории советского балета она вышла без пачки — в трико.

С конца 1980-х преподавала в балетных труппах Италии, Франции, США, Канады и России.

12 мая стало известно, что российский актер Александр Кобозев умер в возрасте 80 лет. По словам дочери, звезда фильма «Друг мой, Колька» ушел из жизни 11 мая. Причиной смерти стала остановка сердца.

Ранее заслуженная артистка России Ирина Кострова ушла из жизни в возрасте 102 лет.

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