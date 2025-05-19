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Умер российский танцовщик и педагог Большого театра Юрий Владимиров

Танцовщик и педагог Большого театра Юрий Владимиров скончался в возрасте 83 лет
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Сергей Карпухин/ТАСС

В возрасте 83 лет умер народный артист СССР, советский и российский танцовщик и педагог-репетитор Большого театра Юрий Владимиров. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.

Там рассказали, что артист ушел из жизни 19 мая. Причина смерти не называется. Дата и место прощания и похорон будут объявлены позднее.

В театре назвали Владимирова одним из представителей «золотого века» Большого театра, премьером которого он был в 1962-1987 годах. Как отметили в пресс-службе, мужчина был сильным, мощным, темпераментным танцовщиком. Он обладал выдающимся прыжком, спортивным трюковым стилем танца и ярким драматическим талантом.

С 1987 года Владимиров работал педагогом-репетитором Большого театра. Он был удостоен многочисленных премий международных и всероссийских конкурсов.

19 мая также сообщалось, что российский хореограф, народный артист СССР Юрий Григорович скончался в возрасте 98 лет. Причиной смерти стали осложнения после двусторонней пневмонии.

Ранее ушла из жизни звезда мирового балета Алла Осипенко.

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