Рэпер Lil Nas X попал в больницу после прогулки в нижнем белье и сапогах

В США задержали рэпера Lil Nas X за прогулку в белье и нападение на полицейских
Maria Alejandra Cardona/Reuters

Американского рэпера Lil Nas X госпитализировали после прогулки в нижнем белье и в ковбойских сапогах по Лос-Анджелесу. Об этом пишет TMZ.

Рэпера заснял на видео очевидец из автомобиля, когда артист прогуливался в 4:00 по местному времени прямо по дороге. Lil Nas X танцевал и говорил в камеру, что идет на вечеринку, а в какой-то момент даже надел себе на голову оранжевый дорожный конус, отмечает TMZ.

Жители района сообщили о странном поведении мужчины в полицию. По их прибытии он все еще шел по дороге. Полицейские пытались его остановить, но он набросился на них, после чего рэпера скрутили и надели наручники.

Сотрудники полиции передали музыканта медикам, подозревая, что у него может быть передозировка от наркотических веществ.

В апреле Lil Nas X опубликовал видео из больницы, сообщив, что у него парализовало половину лица.

Ранее известного американского рэпера освободили из-под стражи.

