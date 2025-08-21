Американский рэпер Post Malone выступит в России

Американский рэпер Post Malone (Остин Ричард Пост — настоящее имя) планирует приехать в Россию. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, российские представители проводят переговоры с Post Malone по поводу выступления. На данный момент собеседование находится на завершающей стадии. Как отмечает SHOT, концерт пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене». Предварительно дату выступления назначили на 14–18 ноября.

SHOT добавил, что дополнительных выступлений и мероприятий пока не планируется. Артист приедет на несколько дней. Его заселят в элитный отель Trezzini Palace Hotel в президентский люкс с видом на реку Нева. Стоимость подобного номера начинается от 100 тысяч за ночь.

В июле Пост упал со сцены во время своего выступления в американском городе Глендейл, штат Аризона. Post Malone исполнял трек «Pour Me A Drink» с пластиковым стаканом в руках, когда, судя по завирусившемуся в сети ролику, заметил в первом ряду фаната с бокалом. Тогда артист решил чокнуться с поклонником, но упал, поскольку балка на краю сцены оказалась не закреплена.

