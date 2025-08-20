На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эвелина Бледанс раскрыла, где зарыла пуповину

Телеведущая Бледанс рассказала, что в Крыму зарыта ее пуповина после родов сына
ТНТ

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс посетила свою малую родину — Крым — и рассказала о поездке. Ее цитирует kp.ru.

«Многое из задуманного удалось: встретилась с Владыкой митрополитом Тихоном. Он причастил моего сына. И мы уже посетили несколько храмов и монастырей», — рассказала она.

По словам Бледанс, в Крыму зарыта ее пуповина, оставшаяся после родов сына, здесь находятся могилы ее отца, матери, дедушки и бабушки. Поэтому артистка хочет реализовать здесь проекты, которые уже обсудила с мэром Ялты Яниной Павленко.

Бледанс указала что может развивать в Крыму свой фонд помощи людям с особенностями развития, мотивирующие курсы для матерей, для семей и женщин.

Накануне Эвелине Бледанс пришлось прятаться в грязном туалете в Бангкоке. Ради победы в проекте о прятках Бледанс выбрала укрытие в уборной, где спряталась за стеклянными блоками, слившись с задней стенкой.

