США могут отключить интернет в Евросоюзе

Европа почти полностью зависима от американских облачных сервисов, поэтому президент США Дональд Трамп теоретически может «отрубить интернет» ЕС на фоне торговых войн. Об этом пишет газета Politico.

«Мысль, что он (Трамп – «Газета.Ru») может приказать отрубить интернет или сделать что-то еще для нанесения серьезного урона экономическим интересам, уже не настолько неправдоподобна», — заявил изданию глава аналитического Центра по регулированию в Европе Зак Майерс..

Вместе с тем, глава провайдера облачных сервисов Anexia Александер Виндбихлер добавил, что европейской сфере информационных технологий нужно было ранее обратить внимание на «нездоровую зависимость» от США в этом вопросе.

Та же газета до этого писала, что США больше не являются движущей силой ни НАТО, ни европейской безопасности. Журналисты издания считают, что Трамп чуть не вышел из НАТО во время своего первого срока, а сейчас стал еще более непредсказуемым.

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