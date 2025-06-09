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В России предложили отключать бездетным семьям интернет на ночь

Депутат Иванов предложил отключать по ночам интернет семьям без детей
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Depositphotos

Депутат Брянской областной думы и лидер движения «Россия православная» Михаил Иванов выступил с предложением по ночам отключать интернет молодым семьям без детей. Такую идею он высказал в разговоре с изданием «Абзац».

По словам Иванова, интернет стал новой формой зависимости, которая «разъедает» основы семьи.

«Молодые люди, вместо того чтобы общаться друг с другом, строить отношения и задумываться о детях, часами листают ленту, играют в игры или смотрят сериалы», — сказал депутат.

Он выразил мнение, что интернет-зависимость является угрозой демографической безопасности страны и предложил в связи с этим ввести ограничения на пользование интернетом для молодых пар в ночное время, например, с 23:00 до 02:00.

«Участковые и семейные психологи могли бы помогать парам, объясняя важность живого общения и осознанного подхода к созданию семьи. Мы не призываем к тотальному контролю, но если молодые люди проводят ночи в телефонах, вместо того чтобы уделять внимание друг другу, то это путь в никуда», — сказал Иванов.

В конце мая ведущий программы «Соловьев Live» Сергей Мардан предложил отменить пенсии для граждан России, которые не имеют детей. По его мнению, подобные меры являются единственным способом повлиять на демографическую ситуацию в России — нынешние методы стимулирования рождаемости якобы не дают эффекта, в связи с чем требуют радикального пересмотра.

Ранее ВЦИОМ назвал тренды, влияющие на демографию в России.

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