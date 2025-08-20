На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Вандалы вырвали любимые цветы Роберта Рождествеского с могилы поэта

Дочь Роберта Рождественского показала могилу поэта после погрома
true
true
true
close
Telegram-канал Катя Рождественская

Вандалы вырвали цветы с могилы поэта Роберта Рождественского на Переделкинском кладбище. Об этом рассказала в Telegram-канале его дочь, переводчица и фотограф Екатерина Рожественская.

По словам Рождественской, вырваны любимые растения поэта. Цветы росли там десятилетиями.

«Папоротники с дачи, которые так любил папа, незабудки, хосты, которые мы тогда пересадили именно от нашего дома. Когда ушел отец, а потом и мама, мы сделали все, как им нравилось — не официальная могила с красной крошкой и подстриженными туями, а кусочек дачной переделкинской жизни, как завещали», — говорит Рождественская.

В память об отце дочь поэта высадила на могиле новые папоротники. Их она вырыла с собственной дачи и попросила вандалов больше не трогать могилу.

До этого стало известно, что рэперу Паше Технику поставят на могиле памятник в полный рост.

Ранее сообщалось, в каком состоянии находится могила звезды «Экипажа» Александры Яковлевой через три года после кончины.

