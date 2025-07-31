Стало известно о состоянии могилы звезды «Экипажа» через три года после кончины

Родные актрисы Яковлевой поставили ей памятник через три года после кончины

Стало известно о состоянии могилы звезды фильма «Экипаж» Александры Яковлевой через три года после кончины. Об этом пишет aif.ru.

Могила Яковлевой находится на старом кладбище в Калининграде, рядом с местом упокоения ее бабушки. Таково было желание актрисы.

В 2025 году дети актрисы Елизавета и Кондратий смогли поставить на могиле матери памятник. Серую гранитную стелу, рассказали журналисты, украшает цветной портрет актрисы в молодости.

1 апреля 2022 года Яковлевой не стало после пяти лет борьбы с раком молочной железы. В январе того же года ей делали операцию по удалению опухоли.

Накануне не стало американского театрального режиссера Роберта Уилсона, поставившего в Театре Наций в Москве спектакль «Сказки Пушкина».

Ранее стало известно о состоянии могилы жены Эммануила Виторгана.