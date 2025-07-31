На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о состоянии могилы звезды «Экипажа» через три года после кончины

Родные актрисы Яковлевой поставили ей памятник через три года после кончины
true
true
true
close
Одесская киностудия

Стало известно о состоянии могилы звезды фильма «Экипаж» Александры Яковлевой через три года после кончины. Об этом пишет aif.ru.

Могила Яковлевой находится на старом кладбище в Калининграде, рядом с местом упокоения ее бабушки. Таково было желание актрисы.

В 2025 году дети актрисы Елизавета и Кондратий смогли поставить на могиле матери памятник. Серую гранитную стелу, рассказали журналисты, украшает цветной портрет актрисы в молодости.

1 апреля 2022 года Яковлевой не стало после пяти лет борьбы с раком молочной железы. В январе того же года ей делали операцию по удалению опухоли.

Накануне не стало американского театрального режиссера Роберта Уилсона, поставившего в Театре Наций в Москве спектакль «Сказки Пушкина».

Ранее стало известно о состоянии могилы жены Эммануила Виторгана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами