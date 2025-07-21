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Михаил Ефремов расстался с женой после 23 лет брака

SHOT: актер Ефремов готовится к разводу с пятой женой Софией Кругликовой
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Заслуженный артист России Михаил Ефремов расстался с женой Софией Кругликовой спустя 23 года брака, утверждает Life со ссылкой на SHOT.

Как рассказал изданию источник в окружении семьи, пятая жена Ефремова вынуждена была прервать отношения с актером. По данным инсайдера, Ефремов якобы перестал разговаривать с Кругликовой из-за постоянных конфликтов, в том числе из-за свидания в исправительной колонии с 41-летней актрисой Дарьей Белоусовой, о котором сообщала пресса.

Источник добавил, что актер пока только готовится к разводу, но якобы официальное расторжение брака — «это вопрос времени, сейчас уже точно ничего вернуть не получится, но возможно сам «бюрократический факт развода» пока отложат из-за несовершеннолетних детей и нежелания снова попадать на первые полосы СМИ».

Ефремов и Кругликова поженились в 2002 году. В 2004 году у пары родилась дочь Вера, в 2007-м — Надежда, в 2010-м — сын Борис.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года лишения свободы, наказание он отбывал в колонии в Белгородской области.

24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Ефремова об УДО. На свободе ему нужно раз в месяц отмечаться в соответствующих органах. Управлять автомобилем он сможет только через три года.

Накануне Михаил Ефремов тайно пришел на прощание с Александром Миттой.

Ранее Никита Михалков рассказал, когда Ефремов вернется в театр.

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