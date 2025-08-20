На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Звездный хирург раскрыл секрет помолодевшего на 20 лет Баскова

Звездный хирург Короткий: Басков скинул 20 лет благодаря грамотной пластике
Пользователи соцсетей отметили внезапные изменения во внешности певца Николая Баскова, который резко стал выглядеть на 20 лет моложе. По словам звездного хирурга Игоря Короткого, секрет артиста заключается в грамотной пластике. В первую очередь ему изменили форму глаз, то есть выполнили блефаропластику нижних век, объяснил он Общественной Службе Новостей.

В результате операции у певца подтянулась кожа вокруг глаз, пояснил хирург. Также, по его мнению, операция затронула область подбородка – скорее всего, в этой зоне ему провели липосакцию, удалив лишний вес, что сделало лицо сильно свежее.

Одновременно с этим в лицо певца ввели филлеры, что позволило убрать морщины и возрастную дряблость.

«Я могу очень высоко оценить работу хирургов, так как Басков и в самом деле выглядит сейчас очень хорошо», — подчеркнул Короткий, добавив, что полученный эффект Басков сумеет сохранить надолго, если будет ухаживать за собой.

До этого телеведущая Дана Борисова призналась, что тяжело восстанавливается после перенесённой пластической операции. По словам ведущей, ей сделали платизмопластику – подтяжку шеи, а также более четкий контур лица. Сейчас у ведущей еще сохраняются отёки, из-за которых ей тяжело разговаривать.

Ранее Басков вылечил ячмень красной ниткой.

