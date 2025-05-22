Басков вылечил ячмень красной ниткой

Певец Николай Басков рассказал в беседе с Telegram-каналом «Звездач», что вылечил ячмень красной ниткой.

«Прошел, слава богу. Мне намотали нитку красную, сказали, что она помогает, и помогло!» — поделился артист.

Басков считает, что его продуло на Байкале во время поездки в Иркутск. Певец отметил, что не является приверженцем народной медицины. Однако, по словам артиста, нитка ему помогла.

В апреле Басков заявил, что еще долго будет ремонтировать свой «умный» дом. Он пожаловался на огромные задержки. К примеру, связанные с доставкой заграничного материала. Артист отметил, что мог бы покупать его в России, однако такие ткани не ткут на родине. При этом исполнитель обратился к российским дизайнерам, чтобы обустроить свое жилье.

Басков отметил, что заказал себе кабинет из Италии. Но его не устроили «дырки». В итоге певец сделал заказ у российского производителя. Результат ему понравился.

По словам Баскова, он не может сказать, во сколько ему обходится ремонт. Он пошутил, что «сойдет с ума», если начнет считать стоимость.

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