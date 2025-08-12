Дана Борисова: после пластической операции чувствую себя старушкой

Телеведущая Дана Борисова призналась, что тяжело восстанавливается после перенесённой пластической операции. В беседе с Общественной Службой Новостей она рассказала, что с трудом говорит и чувствует себя старушкой.

По словам ведущей, ей сделали платизмопластику – подтяжку шеи, а также более чёткий контур лица. Сейчас у ведущей ещё сохраняются отёки, из-за которых ей тяжело разговаривать.

«Я хриплю, соплю и хрюкаю. Тяжело говорить, всё лицо ещё в отеках, и есть боли. Чувствую себя старушкой», — призналась Борисова.

Она добавила, что в целом любит экспериментировать с внешностью и продолжит это делать ради сохранения молодости и красоты. Очередную операцию звезда объяснила новым романом, но детали раскрыть отказалась.

До этого Борисова сообщила, что находится в одноместной палате, но уже подружилась с другими пациентками. Она поделилась хорошими результатами анализов: по её словам, врачи давно не видели «настолько здоровых пациентов».

Ранее психолог заявила, что пластические операции не помогут поднять самооценку.