Солистка Reflex назвала необычное условие для завершения СВО

Солистка группы Reflex Ирина Нельсон в беседе с mk.ru заявила о необходимости больше молиться для завершения специальной военной операции на Украине (СВО).

Нельсон уверена, что бог сделает всё, как хотят верующие. По мнению певицы, люди недостаточно хотят этого.

«Чтобы от нас такое большое количество любви шло, чтобы она распространилась везде, по всему миру. Мы должны с вами иметь в своем сердце настолько много любви, чтобы она покрывала всё пространство вокруг», — рассказала артистка.

По словам Нельсон, необходимо раскрывать сердца людей, и тогда все решится само собой. Певица добавила, что любви много не бывает.

Группа Reflex существует с 1999 года. Коллектив прославили хиты «Танцы», «Сойти с ума», «Нон-стоп», «Потому что не было тебя» и др. Reflex записали 200 песен, 14 альбомов и 20 синглов.

12 августа продюсер и автор большинства хитов группы Reflex Вячеслав Тюрин и солистка Ирина Нельсон объявили о планах снять девять видеоклипов на песни из нового альбома «Больше чем жизнь». Они захотели попасть в Книгу рекордов.

Ранее солистка Reflex купила себе вертолет.