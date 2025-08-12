На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Reflex планирует установить мировой рекорд

Группа Reflex захотела попасть в Книгу рекордов с девятью клипами на один альбом
true
true
true
close
Пресс-служба коллектива

Продюсер и автор большинства хитов группы Reflex Вячеслав Тюрин и солистка Ирина Нельсон объявили о планах снять девять видеоклипов на песни из нового альбома «Больше чем жизнь». Об этом музыканты рассказали «Газете.Ru».

«В последнем альбоме «Больше чем жизнь» оказалось столько сильных треков, что мы решили снять клипы почти на все. Да, их будет девять или десять — и мы это сделаем! Мы хотим, чтобы это стал альбом с наибольшим количеством клипов в истории, и намерены зафиксировать рекорд в Книге рекордов», — говорит Тюрин.

Кроме установления мирового рекорда, Вячеслав и Ирина также планируют перевыпустить альбом «Больше чем жизнь» в версии Deluxe, добавив в него две новые композиции. На одну из них — «Геншин», вдохновленную всемирно известной одноименной компьютерной игрой, — уже начались съемки клипа в визуальной стилистике игры.

Группа Reflex существует с 1999 года. Коллектив прославили хиты «Танцы», «Сойти с ума», «Нон-Стоп», «Потому что не было тебя» и др. Reflex записали 200 песен, 14 альбомов и 20 синглов.

Накануне солистка Reflex Ирина Нельсон купила себе вертолет. Она уверена, что с новым приобретением перестанет опаздывать на свои концерты.

Ранее сообщалось, что основательница группы Reflex отказалась от пластики.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами