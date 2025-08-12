Reflex планирует установить мировой рекорд

Группа Reflex захотела попасть в Книгу рекордов с девятью клипами на один альбом

Продюсер и автор большинства хитов группы Reflex Вячеслав Тюрин и солистка Ирина Нельсон объявили о планах снять девять видеоклипов на песни из нового альбома «Больше чем жизнь». Об этом музыканты рассказали «Газете.Ru».

«В последнем альбоме «Больше чем жизнь» оказалось столько сильных треков, что мы решили снять клипы почти на все. Да, их будет девять или десять — и мы это сделаем! Мы хотим, чтобы это стал альбом с наибольшим количеством клипов в истории, и намерены зафиксировать рекорд в Книге рекордов», — говорит Тюрин.

Кроме установления мирового рекорда, Вячеслав и Ирина также планируют перевыпустить альбом «Больше чем жизнь» в версии Deluxe, добавив в него две новые композиции. На одну из них — «Геншин», вдохновленную всемирно известной одноименной компьютерной игрой, — уже начались съемки клипа в визуальной стилистике игры.

Группа Reflex существует с 1999 года. Коллектив прославили хиты «Танцы», «Сойти с ума», «Нон-Стоп», «Потому что не было тебя» и др. Reflex записали 200 песен, 14 альбомов и 20 синглов.

Накануне солистка Reflex Ирина Нельсон купила себе вертолет. Она уверена, что с новым приобретением перестанет опаздывать на свои концерты.

Ранее сообщалось, что основательница группы Reflex отказалась от пластики.