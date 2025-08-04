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Солистка Reflex купила себе вертолет

Солистка Reflex купила себе вертолет
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Пресс-служба Ирины Нельсон

Солистка группы Reflex Ирина Нельсон рассказала «Газете.Ru», что приобрела вертолет.

Нельсон заявила, что с новой покупкой перестанет опаздывать на концерты. Она объяснила, что иногда могла не успевать на выступления из-за пробок на дороге. Певица добавила, что на ближайшие концерты удобнее летать, чем ездить. Артистка отметила, что на днях ее супруг получил себе права на управление вертолета.

«Жалеем, что не сделали это раньше! Греет ли меня как-то, что я первая певица в стране, купившая себе вертолёт? Нет, этот пункт точно нет. Не влияет никак. Не в тщеславии ведь дело! Просто в моём случае это очень нужная, необходимая птичка! Reflex обещал никогда не стареть и не переставать удивлять. Исполняем обещание!» — поделилась знаменитость.

В 2024 году группе Reflex исполнилось 25 лет. За годы существования коллектив получил 19 музыкальных наград и 5 премий «Золотой граммофон». Главными хитами Reflex стали песни «Сойти с ума», Non Stop, «Люблю» и другие.

В декабре того же года Нельсон раскрыла, что намеревалась снять фильм о группе Reflex. Музыкантка работала над фильмом после выхода автобиографии «Люблю» в 2020 году, для работы над проектом уже были найдены сценаристы.

Ранее основательница группы Reflex отказалась от пластики.

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