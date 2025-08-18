Дензел Вашингтон отменил культуру отмены

Двукратный обладатель премии «Оскар» Дензел Вашингтон рассказал, как относится к феномену кэнселинга. Его цитирует The Hollywood Reporter.

Недавно актер заявил, что «не особо интересуется «Оскаром» и отвечая на вопрос, беспокоит ли его возможная «отмена» по этому поводу, «отменил» культуру отмены.

«Кому какое дело? Что изначально сделало общественную поддержку такой важной?» — задается вопросом звезда фильма «Гнев».

На объяснение журналистки о том, что «подписчики в соцсетях теперь — это валюта», Вашингтон ответил, что ему все равно, кто на кого подписан.

«Невозможно одновременно вести и следовать, и нельзя одновременно следовать и вести. Я ни за кем не следую. Я следую небесному духу. Я следую за Богом, я не следую за человеком», — поделился размышлениями он.

70-летний Вашингтон также дал совет тем, кто боится культуры отмены.

«Вас не могут отменить, если вы сами не дали на это согласие. Не давайте», — заключил он.

Накануне сообщалось, что европейские коллективы после перерыва примут участие в фестивале «Спасская башня».

Ранее саксофонист Игорь Бутман заявил, что в европейских странах «сходит с повестки дня» культура отмены российского искусства.