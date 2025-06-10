Сиквел «Секса в большом городе». Почему мы ругаемся, но продолжаем смотреть?

Приключения Кэрри, Миранды и Шарлотт опять в центре всеобщего женского внимания. Третий сезон сиквела знаменитого «Секса в большом городе» под более вялым и менее популярным названием: «И просто так» только начался, а публика уже взбудоражена. В основном все ругаются.

Ну и я тоже, конечно. Тот случай, когда пишешь подруге: «Нет, ну ты видела этот бред?! Почему Сара Джессика Паркер выходит на улицу в 60 лет в прозрачном платье? Что это за ужасная шляпа-блин, похожая на чехол от бабушкиного пуфика? Что вообще себе позволяет Миранда? Почему Шарлотт носится со своей собакой, как с писаной торбой, и не обращает внимания на мужа, который ведет себя уже практически как пациент с диагнозом «старческое слабоумие»? Про проделки «дедушки» Эйдена в машине я вообще молчу — хочется это развидеть. В общем, все происходящее на экране можно описать универсальной цитатой из моего любимого «Служебного романа»: «Пенсия на горизонте, а все туда же».

Выход продолжения культового сериала поверг публику в шок еще четыре года назад. По постаревшим и поглупевшим героям и героиням не проехался только ленивый. Казалось, у этого проекта нет будущего, и тем не менее вот уже третий сезон — и снова тот же эффект: все возмущаются, но продолжают смотреть, обсуждать в соцсетях, делиться кадрами и цитатами. Как это можно расценивать иначе, чем успех?

При этом новые «секс-бомбы» 50+, введенные в сериал для того, чтобы заменить навсегда ушедшую из проекта Саманту (как известно, актриса Ким Кэтролл еще во времена первого «Секса» в пух и прах разругалась с коллегами по съемочной площадке и наотрез отказалась возвращаться), не особенно вдохновили зрителей.

Удивительно, но все хотят только одного — чтобы 60-десятилетняя Кэрри (Сара Джессика Паркер) выглядела, говорила, думала и вела такой же образ жизни, как 30-летняя.

Так же писала «женские» колонки, сидя в воздушных платьях-пирожных в шикарном нью-йоркском особняке и задумчиво глядя в окно, бегала на высоких каблуках по улицам Манхэттена, сводила с ума всех мужчин от 18 и старше, распивала коктейли на бранчах с подругами, сохла по очередному недоступному объекту и в целом вела ничем не оправданную жизнь богатой и желанной бездельницы. Другими словами — мы хотим невозможного. И очень недовольны, когда видим, что карета уже практически превратилась в тыкву и никакие деньги и усилия сценаристов и пластических хирургов не могут этот процесс остановить. Но все равно смотрим и продолжаем надеяться. По опыту прошлых сезонов могу сказать, что не зря.

Первый шок от увиденного в первых двух сериях обычно притупляется где-то к четвертому эпизоду. Мы привыкаем к тому, что красотки и красавцы состарились, что их и без того сказочная жизнь стала совсем уж нереалистичной, что их окружают выдуманные персонажи, а действие происходит в каком-то сказочном городе, максимально далеком от современного Нью-Йорка.

И как только адаптация заканчивается, тут и начинаются чудеса: мы начинаем верить, что красивая любовь и бурный секс могут быть в любом возрасте и при любом внешнем виде, что морщины и лысины не так уж и важны, а вечное ворчание про то, что «пора бы уже и о душе подумать» вовсе не означает, что все телесное автоматически вычеркивается из жизни при пересечении ленточки с цифрами «55». А те, кто с этим не согласен, вызывают в лучшем случае смешки, а в худшем — порицание.

Потому что срам же, ей-богу, какая такая личная жизнь? Людям в таком возрасте самое место в очереди в поликлинике ну или при хорошем раскладе с палками для скандинавской ходьбы в парке. И нечего тут в декольте в ресторанах отсвечивать!

Но тут я Америку никакую не открыла: давно известно, что мы живем в обществе процветающего эйджизма.

Чтобы не пугать никого англицизмами, расшифрую: эйджизм — это дискриминация по возрастному признаку. Старшим членам нашего общества сложнее найти работу, устроить личную жизнь, подобрать модную одежду. Вся сфера услуг и потребления ориентируется на молодых, и стареющим приходится предпринимать дикие усилия, чтобы как можно дольше казаться «еще ничего». Да что там — даже мелкие буквы на этикетках продуктов красноречиво намекают: «Старикам тут не место».

И тут, пусть и глупый, и поверхностный, сериал дает нам почувствовать, что может быть по-другому. Что женщина в 55 не боится быть яркой, смешной и уязвимой, что мужчина в 60 не стесняется своих желаний, причем на возрасте героев просто никто не акцентирует внимания, не говорит: ой, посмотрите-ка, что бабка учудила, не крутит пальцем у виска (это за них делаем мы, зрители). Думаю, что Кэрри и ее подруги будут еще долго искать счастья — по крайней мере лет пять точно, так написано в сценарии. А мы — за этими поисками наблюдать, дико возмущаться бредом и нереальностью происходящего, смеяться над безумными нарядами героинь и на 40 минут забывать о реальности.

По мне, так сериал выполняет свои задачи на все сто.

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