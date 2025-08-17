На эскизе автора книги о Муми-троллях обнаружили надписи на русском языке

Yle: на эскизе писательницы Туве Янссон нашли пометки на русском языке

На эскизе финской писательницы и иллюстраторши Туве Янссон обнаружили надписи на русском языке. Об этом сообщает издание Yle.

Речь идет о находке на обойной фабрике Sandudd в городке Акаа, Пирканмаа. Там финляндско-российский любитель истории Юха Касторман нашел эскиз обоев с муми-троллями за авторством Туве Янссон. Работа датирована 1959 годом. Племянница художницы София Янссон подтвердила, что эскиз выполнен тетей.

Искусствоведка Туула Карьялайнен рассказала, что Янссон не говорила по-русски. Она предположила, что пометки мог сделать русскоязычный сотрудник обойной фабрики. Экспертка не исключила, что товар мог готовиться к экспорту в Советский Союз.

В диссертации историка Минны Туулас-Инкинен сказано, что с 1935 по 1968 год мастером по печатным валам на фабрике работал некий Павел Щербаков. Как оказалось, мужчина переехал в Финляндию после Первой мировой войны.

Как отмечает издание, Туулас-Инкинен пришла к выводу, что русскоязычные надписи являются подробным планом, предназначенным для печати.

