На эскизе автора книги о Муми-троллях обнаружили надписи на русском языке

Yle: на эскизе писательницы Туве Янссон нашли пометки на русском языке
Kirsty Wigglesworth/AP Photo

На эскизе финской писательницы и иллюстраторши Туве Янссон обнаружили надписи на русском языке. Об этом сообщает издание Yle.

Речь идет о находке на обойной фабрике Sandudd в городке Акаа, Пирканмаа. Там финляндско-российский любитель истории Юха Касторман нашел эскиз обоев с муми-троллями за авторством Туве Янссон. Работа датирована 1959 годом. Племянница художницы София Янссон подтвердила, что эскиз выполнен тетей.

Искусствоведка Туула Карьялайнен рассказала, что Янссон не говорила по-русски. Она предположила, что пометки мог сделать русскоязычный сотрудник обойной фабрики. Экспертка не исключила, что товар мог готовиться к экспорту в Советский Союз.

В диссертации историка Минны Туулас-Инкинен сказано, что с 1935 по 1968 год мастером по печатным валам на фабрике работал некий Павел Щербаков. Как оказалось, мужчина переехал в Финляндию после Первой мировой войны.

Как отмечает издание, Туулас-Инкинен пришла к выводу, что русскоязычные надписи являются подробным планом, предназначенным для печати.

Ранее на Басту подали в суд за моральный вред.

