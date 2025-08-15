Звезда ТВ рассказала о выкидыше в прямом эфире

Ведущая утреннего шоу «Этим утром» на британском канале ITV Зои Уильямс рассказала о выкидыше в прямом эфире. Об этом сообщает Independent.
45-летняя телеведущая первые призналась, что после рождения старшего сына, которому сейчас четыре года, потеряла ребенка.
Выступая в программе, где олимпийская чемпионка пловчиха Ребекка Адлингтон рассказывала о своем опыте преждевременных родов, Уильямс решила поделиться своей историей, чтобы помочь женщинам «больше говорить о себе и быть более открытыми».
По словам Уильямс, когда начался выкидыш, она сидела на диване в прямом эфире передачи «Этим утром».
«Я говорю это, чтобы вы поняли: вы точно знаете людей, которые проходят через это. Они справляются как могут, ходят на работу, и никто даже не догадывается», — сказала она.
