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Жена Джона Леннона о травле фанатами The Beatles: «Дергали за волосы, били по голове»

Жена Леннона Оно вспомнила, что пережила три выкидыша из-за фанатов The Beatles
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AP

Художница Йоко Оно, вдова Джона Леннона, вспомнила в документальном фильме «Один на один: Джон и Йоко», что фанаты The Beatles травили ее, поскольку обвиняли в распаде коллектива. Ее слова передает CNN.

«Когда я была беременна, многие люди писали: «Желаю, чтобы тебя и твоего ребенка не стало. <…> Люди подходили ко мне и называли «уродливой японкой». Они дергали меня за волосы, били по голове, из-за чего я едва не падала в обморок», — рассказала 92-летняя знаменитость.

Оно раскрыла, что пережила в тот момент три выкидыша. По словам Оно, она даже стала заикаться из-за травли.

«Общество вдруг стало относиться ко мне как к женщине, которая принадлежала одному из самых влиятельных мужчин нашего поколения. <…> И тогда я поняла, как тяжело приходится нам, сильным женщинам», — заявила Оно.

20 марта 1969 года основатель группы The Beatles Джон Леннон официально женился на японской художнице Йоко Оно. Отношения пары продлились 14 лет. Супруги расставались и сходились вновь, художница даже подбирала музыканту любовниц. 9 октября 1975 года у Йоко и Джона родился общий сын Шон.

О том, как сложилась история любви Джона Леннона и Йоко Оно, — смотрите в фоторепортаже «Газеты.Ru».

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