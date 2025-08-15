На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Нюша рассказала, как переживает разлуку с детьми

Певица Нюша заявила, что часто летает к живущим в Дубае детям
nyusha_nyusha/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Нюша в новом интервью рассказала, как переживает разлуку с детьми. 35-летнюю звезду цитирует NEWS.ru.

По словам Нюши, дети привыкли, что она уезжает работать, поэтому после расставания с мужем Игорем Сивовым для них поменялось немногое.

«Я достаточно часто летаю к ним, мы постоянно созваниваемся. В целом они живут очень интересной жизнью, мне не приходится напоминать о себе. Когда мы вместе, гуляем, посещаем игровые комнаты, можем пойти на рисование, поехать в парк развлечений: в общем, занимаемся всем, что только придет нам в голову», — рассказала она.

У знаменитости двое детей от бизнесмена Игоря Сивова. Шестилетняя Серафима-Симба и трехлетний Саффрон постоянно живут в Дубае вместе со своим отцом и нянями, девочка уже ходит в дубайскую школу. Певица не раз подчеркивала, что не имеет права лишать дочь и сына общения с отцом и не планирует менять их жизненный уклад.

Ранее жена Natan призвала женщин не винить себя в изменах мужа.

