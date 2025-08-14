Жена Natan призвала женщин не винить себя в изменах мужа

Жена Natan Швецова заявила, что в изменах виновата только одна сторона

Жена певца Natan (настоящее имя Алишер Мирзохонов), блогерша Анастасия Швецова, в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) объяснила свою позицию об изменах.

Швецова опровергла, что считает измену общей виной партнеров. Она уверена, что в неверности виновата только сторона, которая ее совершила. Как пояснила жена певца, она говорила о том, что в разрушении отношений виноваты оба.

«Человек решил уйти не в решение проблем со второй половинкой, а в измену. И в общем-то это его принятое решение и его последствия этого решения», — поделилась блогерша.

Швецова также призвала женщин не винить в себе, если их партнер изменил им.

15 октября 2024 года Natan рассказал, что между ним и блогершей Лерчек возникла симпатия на проекте «Звезды в джунглях». Он также целовался с певицей Бьянкой на проекте.

По словам артиста, он огорчен и разочарован своим недостойным поступком. Музыкант признался, что перестал осознавать, где реальность на проекте, потерял контроль и повел себя «как животное». Чекалина призналась, что не знала о браке Мирова.

Швецова заявила, что рассталась с мужем за месяц до начала съемок шоу «Звезды в джунглях».

3 июля 2025-го Natan сообщил о примирении с женой.

Ранее Жигалова намекнула певцу Natan на новые соблазны после измены.