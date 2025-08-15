На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Павел Воля запатентовал свое имя до 2035 года

Шоумен Павел Воля зарегистрировал свое имя как бренд
Vk.com/realvolya

Шоумен и актер Павел Воля 14 августа запатентовал свое имя — исключительное право на товарный знак «Павел Воля» будет действовать до 2035 года. Такие данные «Газете.Ru» предоставили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

«Под брендом артист сможет выпускать одежду, парфюмерию, косметику, хозяйственные принадлежности, аудиоаппаратуру, ювелирные изделия и бижутерию, канцелярию, спортивные товары, алкогольные и безалкогольные напитки, оказывать различные услуги. Список возможных вариантов использования товарного знака насчитывает 19 страниц», — сообщили в сервисе.

По данным Rusprofile, Воля в настоящее время является учредителем компаний «Центр полезного питания», «Воля Веар» (розничная торговля одеждой), «Где Шоу». Также артист зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя.

На шоумена ранее были зарегистрированы более десятка товарных знаков. Среди них «VOLЯ», «ВСЁГАЗИН», «МНОГАЗИН», «VOLЯ WEAR» и другие.

Ранее стало известно, что Павел Воля получил роль в комедийном сериале «Три сестры».

