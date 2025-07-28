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Павел Воля снялся в новой комедии с Ларисой Гузеевой

Шоумен Воля получил роль в комедийном сериале «Три сестры»
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KION

Премьера летней комедии «Три сестры» Маруси Трубниковой (креативный продюсер в «The Телки», «Топи» и «Беспринципные») состоится 1 августа в онлайн-кинотеатре KION, а позже — в эфире телеканала ТНТ. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба стриминговой платформы.

Шоумен Павел Воля получил в комедийном сериале роль — он сыграл владельца московского маркетингового агентства Мити.

По сюжету три сестры, Ира, Оля и Маша, давно мечтали уехать из Нижнего Новгорода в Москву. Они втайне рассчитывают на финансовую помощь матери, владелицы ювелирного бизнеса Татьяны, но внезапно из отпуска та привозит массажиста на 20 лет моложе себя. Дочери подозревают, что мужчина — аферист.

Как говорит Воля, его герой в сериале связывает все события воедино.

«Для меня он — человек, который помогает раскрыть других персонажей. На площадке мне дали некоторую свободу в том, чтобы добавлять свои идеи и шутки. Конечно, все это делалось в рамках сценария и с учетом общего видения, но я смог привнести что-то свое — надеюсь, это сделало персонажа более живым и близким зрителю», — делится шоумен.

Владелицу ювелирного бизнеса Татьяну и ее молодого бойфренда Никиту сыграли Лариса Гузеева и Павел Деревянко. В роли трех дочерей Татьяны снялись Юлия Александрова, Маруся Климова и Полина Гухман. В проекте также приняла участие Алиса Юнусова — дочка Тимати и Алены Шишковой.

Ранее Пеннивайз вернулся в новом трейлере «Оно: Добро пожаловать в Дерри».

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