Соседям Балабанова мешают жить маргиналы

Жильцам дома режиссера Алексея Балабанова на Васильевском острове мешают жить маргиналы. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Соседи семьи режиссера уверены, что уже пять лет прямо под квартирой, где когда-то жил Балабанов, функционирует настоящий притон.

В квартиру на втором этаже, рассказали они, днем и ночью приходят подозрительные люди — вырывают домофон, ищут что-то в парадной и возле входа, залезают к хозяину через окно. Недавно соседи закрыли себя внутри квартиры, и для них пришлось вызывать спасателей.

По словам соседей, хозяин якобы почти всегда в неадекватном состоянии. Сейчас в доме продолжают жить родственники Балабанова, здесь много пожилых людей и молодых матерей, которых пугает такое соседство.

В доме на Васильевском острове режиссер «Брата» и «Груза-200» прожил с 1993 по 2013 года. В память о режиссере несколько лет назад на фасаде здания установили табличку.

Недавно композитор Юрий Лоза рассказал, какие соседи его бесят. Лоза напомнил, что соседи — не родственники, поэтому не надо обсуждать с ними личную жизнь.

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