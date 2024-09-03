Определено место для памятника Балабанову в Екатеринбурге

Комиссия по топонимике Екатеринбурга одобрила установку памятника режиссеру Алексею Балабанову. Он будет располагаться перед зданием Свердловской киностудии, где Балабанов начинал свою карьеру., пишет издание «Коммерсантъ».

Открытие памятника планируется приурочить к объявлению 2026 года годом уральского рока.

«Новые топонимы на карте Екатеринбурга. <...> перед киностудией установят памятник Алексею Балабанов», — сообщил депутат городской думы Дмитрий Сергин в своей публикации во «ВКонтакте».

Алексей Балабанов родился в 1959 году в Свердловске (сейчас Екатеринбург). В 1980-х годах он начал свою карьеру на Свердловской киностудии в роли ассистента режиссера, а его дебют в качестве режиссера состоялся в 1985 году с фильмом «Раньше было другое время».

Балабанов стал известен благодаря таким фильмам, как «Брат», «Брат 2», «Жмурки», «Груз 200» и «Про уродов и людей». Режиссер дожил до 54 лет.

Ранее вдова Балабанова рассказала, чему научилась от режиссера.