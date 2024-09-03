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Определено место для памятника Балабанову в Екатеринбурге

В Екатеринбурге памятник режиссеру Балабанову установят перед киностудией

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Антон Денисов/РИА Новости

Комиссия по топонимике Екатеринбурга одобрила установку памятника режиссеру Алексею Балабанову. Он будет располагаться перед зданием Свердловской киностудии, где Балабанов начинал свою карьеру., пишет издание «Коммерсантъ».

Открытие памятника планируется приурочить к объявлению 2026 года годом уральского рока.

«Новые топонимы на карте Екатеринбурга. <...> перед киностудией установят памятник Алексею Балабанов», — сообщил депутат городской думы Дмитрий Сергин в своей публикации во «ВКонтакте».

Алексей Балабанов родился в 1959 году в Свердловске (сейчас Екатеринбург). В 1980-х годах он начал свою карьеру на Свердловской киностудии в роли ассистента режиссера, а его дебют в качестве режиссера состоялся в 1985 году с фильмом «Раньше было другое время».

Балабанов стал известен благодаря таким фильмам, как «Брат», «Брат 2», «Жмурки», «Груз 200» и «Про уродов и людей». Режиссер дожил до 54 лет.

Ранее вдова Балабанова рассказала, чему научилась от режиссера.

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