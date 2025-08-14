На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Она все равно будет известна как дочь Волочковой»: балерина — о смене наследницей фамилии

Волочкова заявила, что познакомилась с мужем дочери в католическом храме
volochkova_art/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Балерина Анастасия Волочкова в беседе с «Газетой.Ru» рассказала о своей реакции на замужество дочери Ариадны и смену девушкой фамилии.

«Ариша меня предупреждала, что они могут расписаться. Это их дело, что они никого не пригласили: не хотят афишировать свой брак, cвои отношения, не хотят никаких журналистов, никаких СМИ. <...> Просто тихонечко это сделали [расписались] — и все, официально зарегистрировали свои отношения. <...> Произошло это в Санкт-Петербурге, мне об этом сказали мама и Ариадна. Я отнеслась абсолютно спокойно, потому что они взрослые люди. И сама, знаете, уже в 19 лет была примой-балериной Мариинского театра. Что касается смены Ариадной фамилии: тоже абсолютно ее право, она выходит замуж за человека, которого любит. Но она все равно всю жизнь будет дочерью Анастасии Волочковой. И это всем известно», — заявила Волочкова.

По словам Волочковой, дочь регулярно приезжает к ней вместе с мужем. Познакомилась с зятем она в католическом храме в центре Москвы.

В августе 19-летняя дочь Анастасии Волочковой официально расписалась с 23-летним Никитой Григоряном в Москве. Весной у молодоженов также прошла свадьба, без росписи — в особняке Мясникова в Санкт-Петербурге.

Ранее Волочкова ответила на вопрос об эмиграции.

