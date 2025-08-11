«Жить в России — мой главный долг»: Волочкова ответила на вопрос об эмиграции

Анастасия Волочкова в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что никогда не уедет из России — даже ради любимого мужчины-иностранца.

«Я никогда бы не уехала из России. Это страна, в которой я выросла, получила воспитание, образование. Я прославляла Россию на всех мировых сценах, во всех странах мира. У меня есть определенный патриотизм и главный человеческий долг — жить в России. Меня знают здесь абсолютно все, даже дети пяти лет — и мне есть что им дать. Они меня обожают и любят за искренность, за любовь к ним.

Станцевать, конечно, можно съездить куда угодно. Хотя в течение последних десятилетий делаю это только в России — и на все свои выступления приглашаю зрителей абсолютно бесплатно. Например, создала новое шоу «Одержимость» — несмотря на его масштаб, без всякой поддержки. Продала квартиру ради этого шоу, потому что мне никто не помог. И все равно ставила его на благотворительной основе, приглашая всех зрителей бесплатно. Поэтому, еще раз, об отъезде из России нет никакой речи. Даже мысли такой не было, нет и не будет», — заверила Волочкова.

На международном кинофестивале «Антарес» балерина появилась на красной дорожке со спутником, который был одет в традиционный восточный наряд. По словам самой Волочковой, это был шейх Аркади, который якобы хотел похитить ее в ОАЭ на самолете.

