Российские певицы рассказали о самых курьезных случаях на сцене

Певица Юлия Ковальчук призналась, что одним из самых курьезных случаев на сцене стал момент, когда она потеряла бюстгальтер. Об этом сообщает «Пятый канал».

«Но, слава богу, он был под костюмами. Я бегала его там ловила. Пару раз у меня отваливался каблук прямо на сцене. Танцоры наступали на какой-нибудь мой шлейф платья и рвали его», — поделилась она.

Ее коллега Виктория Дайнеко вспомнила, что в 2008 году она споткнулась и упала во время выступления. Нюша поделилась, что ей часто не везло с аппаратурой, например, она роняла микрофон. Кроме того, когда она выступала на гастролях с сольным концертом в цирке, на сцену вырвался поклонник и наступил ей на юбку.

«Юбка упала. Никто не знал, что это часть костюма, поэтому это выглядело очень экстравагантно в тот момент», — рассказала Нюша.

