На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские певицы рассказали о самых курьезных случаях на сцене

Певица Ковальчук призналась, что теряла бюстгальтер на сцене
true
true
true
close
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Певица Юлия Ковальчук призналась, что одним из самых курьезных случаев на сцене стал момент, когда она потеряла бюстгальтер. Об этом сообщает «Пятый канал».

«Но, слава богу, он был под костюмами. Я бегала его там ловила. Пару раз у меня отваливался каблук прямо на сцене. Танцоры наступали на какой-нибудь мой шлейф платья и рвали его», — поделилась она.

Ее коллега Виктория Дайнеко вспомнила, что в 2008 году она споткнулась и упала во время выступления. Нюша поделилась, что ей часто не везло с аппаратурой, например, она роняла микрофон. Кроме того, когда она выступала на гастролях с сольным концертом в цирке, на сцену вырвался поклонник и наступил ей на юбку.

«Юбка упала. Никто не знал, что это часть костюма, поэтому это выглядело очень экстравагантно в тот момент», — рассказала Нюша.

Юлия Ковальчук до этого сняла на фото поцелуй со своим мужем Алексеем Чумаковым. Экс-солистка «Блестящих» сделала публикацию после обвинений в неискренности их чувств. Однако новый пост также спровоцировал волну критики.

Ранее Нюша показала фигуру в купальнике на отдыхе в бассейне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами