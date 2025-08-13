Спектакли в бассейне, православной гимназии и чайной показали на фестивале «Специфик»

В Нижнем Новгороде прошел третий театральный фестиваль «Специфик», который посетили более 7,5 тысяч человек. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба фестиваля.

Зрители по билетам и прохожие могли попасть более чем на 50 показов на 10 площадках города. В фестивале приняли участие девять театральных режиссеров и более 70 актеров и исполнителей.

В первой части «Специфик» с 1 по 3 августа зрители увидели спектакли «Бесприданница» на барже, пришвартованной к берегу Волги (режиссер Надя Кубайлат), «Мещане» в закрытом ТЦ «Этажи» (режиссер Ярослав Жевнеров) и «Яма» на фасаде чайной «Столбы» (режиссер Артем Устинов). Также желающие посетили лекции о творческом осмыслении города, организованные совместно с проектом «Городские экспедиции».

Во время второго уикенда «Специфик» с 8 по 10 августа состоялись спектакли основного блока: «Русалка» в действующем и спущенном на лето бассейне «Дельфин» (реж. Екатерина Половцева), «Калина красная» в яхт-клубе «Ока» (реж. Константин Соя), «Дядя Ваня» во дворе усадьбы Рябининой (реж. Виктория Печерникова). Также прошли мероприятия программы «Эксперимент»: «Квартал, скрытый в листве» — документально-перформативная экскурсия в квартале Красный Просвещенец (реж. Никита Васильев), «Случайная» — спектакль-инсталляция внутри чайной «Столбы» (реж. Иван Куркин), «Физ-ра» — партисипаторный спектакль на спортивной площадке Нижегородской православной гимназии (реж. Дмитрий Мульков). Кроме того, во дворе Нижполиграфа состоялись пластические перформансы лаборатории MONOLOG.LAB (режиссер-хореограф Игорь Шаройко, хореограф-постановщик Марина Херолянц) и концерт-открытие фестиваля «Сиринема» (режиссер и композитор Рамзан Юнусов), а в бистро «Цейлон» прошла вечеринка в честь фестиваля «Специфик».

Режиссеры основного блока работали с историческим и социальным контекстом своих площадок, вписав в них резонирующий текстовый материал из русской классики. К

«Специфик» открывает город и театр с новых сторон. Мы очень ценим, что многие наши зрители открыты к этому новому опыту, к необычным форматам и посещению нетипичных для театра мест. Фестиваль рассказывает истории, которые откликаются в самой разной публике через личные ассоциации, воспоминания и эмоциональные переживания», — делится основатель и генеральный продюсер фестиваля Евгений Пыхтин.

Пыхтин привел примеры: так, Екатерина Половцева в своей «Русалке» много работала с пластикой, танцем и звуком. Показ состоялся в бассейне «Дельфин», где своя уникальная акустика, которая придавала мистичности и сказочности происходящему. Кроме того, режиссер экспериментировала с визуальными метафорами через реквизит — многометровую полиэтиленовую пленку, имитирующую волны Днепра, веревки и сети, а также через само пространство — стерильность кафельной чаши бассейна, отсутствие воды (жизни).

В свою очередь, Кубайлат в «Бесприданнице» провела параллель между образом героини, уязвимой перед обстоятельствами, и огромным торговым судном — баржей, на которой разворачивалось действие. Тема торговли тоже стала значимой в спектакле — Лариса уподобляется товару, у нее словно нет собственной воли, зритель сопереживает ей.

Режиссер Жевнеров, со своей стороны, предложил собственное осмысление текста Горького — его «Мещане» оказались посреди пустых павильонов закрытого ТЦ «Этажи», который у многих нижегородцев ассоциируется с семейными вылазками и сытыми 2010-ми. В авторском тексте история Горького переосмыслялась, и проблема коммуникации между поколениями была выражена актуальным для 2025 года языком.

