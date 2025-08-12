Фестиваль СберСпот пройдет в шести городах России

В этом году фестиваль уличной культуры СберСпот состоится в шести крупнейших городах России, сообщает пресс-служба Сбера.

Мероприятие стартует 23 августа в Санкт-Петербурге на мосту Бетанкура, затем переместится в Екатеринбург (30 августа), Нижний Новгород (6 сентября), Москву (13 сентября), Казань (20 сентября) и завершится 27 сентября в Краснодаре.

Гостей фестиваля ожидают любительские соревнования по уличным видам спорта, фотобудки для запоминающихся снимков, вендинговые автоматы с приятными бонусами, зона стрит-художников, мерч и выступления известных диджеев и музыкантов. Также участники смогут получить призы от Сбера и партнеров.

Ориентироваться на территории фестиваля помогут яркие указатели. За выполнение различных заданий участники смогут получить фишки и жетоны, которые можно использовать на месте. Их выдадут за подписку, подключение программы лояльности СберСпасибо, прохождение викторины о стрит-культуре или знание «голосов улиц» — звуков светофора, метро, пробок и других городских объектов.

Любителей стрит-арта ждет Бульвар Кандинского, где каждый сможет попробовать себя в роли художника, посетить мастер-классы и воссоздать картины, созданные нейросетью Kandinsky. Также гости смогут принять участие в состязаниях и выполнить задания, сгенерированные нейросетевой моделью Сбера GigaChat.

В Сбере отметили, что помимо развлекательных активностей, фестиваль несет просветительскую функцию. Посетители смогут узнать об образовательном кредите с господдержкой, способах его получения, а также о том, как копить и инвестировать. Для этого достаточно отсканировать QR-код на площадке.

Кроме того, в каждом городе проведения фестиваля появятся 10 новых муралов, созданных в коллаборации с нейростью Kandinsky и современными художниками. Предполагается, что это станет еще одним вкладом в развитие уличного искусства.