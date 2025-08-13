Айдола из Японии осудили за предложение переводчице сходить с ним в туалет

Поп-айдола из Японии Кэнсина Камимуру признали виновным в совершении развратных действий в отношении переводчицы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на суд Гонконга.

26-летний Камимура ранее был участником бой-бэнда «One N' Only», состоящего из шести участников. В апреле он не признал себя виновным и отказался давать показания на судебном процессе в июле.

Анонимная пострадавшая заявляла, что Камимура и актер Дзюнсэй Мотодзима наняли ее в качестве переводчицы для работы во время встречи с фанатами в Гонконге 1 марта. Группа посетила праздничный ужин в ресторане в районе Монг Кок. По словам девушки, Камимура сел рядом с ней во время тостов и несколько раз погладил и похлопал ее по бедру, прежде чем предложить сходить с ним в туалет. Девушка отказалась.

После этого она отошла выпить чаю, но Камимура преградил ей путь и снова попросил выйти на улицу, тогда переводчица тоже отказалась. Затем Камимура попросил ее забыть, что произошло, но снова начал гладить по внутренней стороне бедра.

Адвокат Камимуры заявил в качестве смягчающего обстоятельства, что его клиент не намеревался принуждать девушку к контакту и что алкоголь мог повлиять на его действия. Судья Питер Ю отметил, что Камимура уже поплатился за этот инцидент — увольнением из группы и из продюсерского агентства.

По словам судьи, поведение Камимуры демонстрировало явное неуважение к женщинам и имело сексуальный подтекст. Его оштрафовали на $2 тыс. Получив штраф вместо тюремного заключения, артист обнял своего судебного переводчика.

