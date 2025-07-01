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Лиззо впала в депрессию из-за иска об абьюзе

Певица Лиззо заявила, что Бейонсе спасла ее от депрессии
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Evan Agostini/AP

Певица Лиззо (Lizzo) рассказала, как в 2023 году впала в депрессию из-за выдвинутого против ее компании «Big Grrrl Big Touring Inc.» иска об абьюзе. Об этом она поговорила с изданием Women's Health.

«Я стала очень параноидальной и изолированной. <...> Я отталкивала всех. Я даже не разговаривала со своим психотерапевтом. Меня не было. Я больше не была собой», — вспоминает она.

После месяцев изоляции, депрессии и «долгого сидения наедине с собой» Лиззо отправилась на концерт певицы Бейонсе в рамках тура «Renaissance», и тот спас ее от депрессии.

«Я так нервничала. Боялась, что люди освистают, пошлют меня», — делится артистка.

Однако, наоборот, среди посетителей мероприятия звезда встретила только поддержку.

Но произошло обратное: люди осыпали ее поддержкой, поощряя ее держать голову высоко.

«Это заставило меня почувствовать, что я хочу жить. Стало толчком к тому, чтобы я подумала: «Ладно, Мелисса, соберись с духом и верни свою чертову жизнь себе обратно», — заключает она.

1 августа 2023 года три бывших танцовщицы Лиззо выдвинули против нее обвинения в сексуальных домогательствах и создании враждебной обстановки в коллективе. В частности, в иске они указали, что в феврале 2023 года Лиззо отвела их в бар во время гастрольного тура и заставляла совершать непристойные действия. Сама Лиззо называет обвинения ложными.

В 2023 году на концерте Бейонсе открыто поддержала Лиззо.

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