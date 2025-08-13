На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Актриса Зоя Бербер о чувстве ненависти к ребенку: «Это нормально»

Актриса Бербер: родители могут испытывать негативные чувства к ребенку
true
true
true
close
Пресс-служба Зои Бербер

Родители могут испытывать разные чувства по отношению к своим детям, в том числе и негативные, и это нормально. Об этом «Пятому каналу» на премьере сериала «Дыши» в кинотеатре «Художественный» рассказала актриса Зоя Бербер.

Она отметила, что ненависть к ребенку может возникнуть на фоне сложностей с восприятием самого себя.

«Это нормально, но единственное, что мы сейчас, когда это переводим в слова, это звучит ужасно. Тут не совсем то, как это звучит словами, тут по-другому. Скорее, не к ребенку, а к себе, вопросы все у них к себе. Просто мозг, чтобы себя защитить, называет это по-другому», — сказала Бербер.

Актриса воспитывает десятилетнюю дочь Надежду, которую родила от сценариста Александра Синегузова. В июне 2024 года у нее появился сын от коллеги Максима Белбородова, нынешнего супруга. По ее словам, у нее с дочерью бывают конфликты, однако, она старается не терять связь с ней.

В апреле Зоя Бербер рассказала, как худеет после родов. По словам звезды «Реальных пацанов», она еще не вернулась в добеременную форму. Она уточнила, что занимается с тренером и старается сократить потребление сладкого.

Ранее сообщалось, что Зоя Бербер встретилась с бывшим мужем ради дочери.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами