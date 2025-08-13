Актриса Зоя Бербер о чувстве ненависти к ребенку: «Это нормально»

Родители могут испытывать разные чувства по отношению к своим детям, в том числе и негативные, и это нормально. Об этом «Пятому каналу» на премьере сериала «Дыши» в кинотеатре «Художественный» рассказала актриса Зоя Бербер.

Она отметила, что ненависть к ребенку может возникнуть на фоне сложностей с восприятием самого себя.

«Это нормально, но единственное, что мы сейчас, когда это переводим в слова, это звучит ужасно. Тут не совсем то, как это звучит словами, тут по-другому. Скорее, не к ребенку, а к себе, вопросы все у них к себе. Просто мозг, чтобы себя защитить, называет это по-другому», — сказала Бербер.

Актриса воспитывает десятилетнюю дочь Надежду, которую родила от сценариста Александра Синегузова. В июне 2024 года у нее появился сын от коллеги Максима Белбородова, нынешнего супруга. По ее словам, у нее с дочерью бывают конфликты, однако, она старается не терять связь с ней.

В апреле Зоя Бербер рассказала, как худеет после родов. По словам звезды «Реальных пацанов», она еще не вернулась в добеременную форму. Она уточнила, что занимается с тренером и старается сократить потребление сладкого.

Ранее сообщалось, что Зоя Бербер встретилась с бывшим мужем ради дочери.