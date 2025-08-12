На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мадонна призвала папу Римского приехать в Газу

Певица Мадонна попросила папу Римского посетить Газу
Американская певица Мадонна в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) обратилась к папе Римскому и призвала его посетить сектор Газа.

«Принеси свет детям в сектор Газа, пока не стало слишком поздно. Как мать, я не могу оставаться равнодушной к их страданиям. Дети всего мира принадлежат каждому из нас. Вы единственный из нас, кому невозможно отказать во въезде», — отметила артистка.

Мадонна добавила, что времени осталось очень мало. Она заявила о необходимости полного открытия гуманитарных коридоров для спасения детей из Газы. По мнению певицы, политика не может изменить ситуацию, но «сознание» может. Поэтому она решила обратиться к духовному лицу.

4 августа премьер Израиля Биньямин Нетаньяху при поддержке кабмина принял решение о полной оккупации сектора Газа. В настоящий момент ЦАХАЛ контролирует около 75% его территории. В рамках нового плана израильские вооруженные силы возьмут под управление все оставшиеся зоны.

По информации издания N12, военные операции будут проводиться в том числе в районах, где радикальное палестинское движение ХАМАС удерживает израильских заложников.

