У Риты Дакоты заподозрили серьезное психическое расстройство

Психолог Наумова: Рита Дакота страдает от дисморфофобии – ей нужна помощь
Ritadakota/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Рита Дакота (настоящее имя — Маргарита Герасимович) заявила, что решилась на повторную операцию на веках, так как после прошлой не сумела достичь желанного эффекта лисьих глаз. Однако, по мнению психолога Натальи Наумовой, такое частое вмешательство пластических хирургов говорит о наличии серьезных проблем. В беседе с Общественной Службой Новостей она посоветовала артистке обратиться за психологической помощью.

«Мне кажется, что конкретно у этой артистки есть психические проблемы, а именно дисморфофобия — это когда человек чрезмерно обеспокоен своей внешностью и не воспринимает ее или какую-то часть своего лица или тела», — объяснила специалист.

По словам психолога, подобные проблемы зачастую возникают у людей, связанных с эстрадой и публичностью, так как им намного сложнее принимать возрастные изменения во внешности. В таких случаях обостряется клиническая картина, на фоне чего человек не может остановиться и делает все новые пластические операции, меняя себя до неузнаваемости. Вместо хирурга в таких ситуациях лучше обращаться за квалифицированной психологической помощью, заключила Наумова.

До этого Дакота вновь решилась на процедуру по изменению внешности, но на этот раз уменьшила губы. Артистка призналась, что не попала к мастеру, к которому хотела, но не стала отказываться от процедуры. В итоге она осталась недовольна результатом и обратилась за помощью к другому специалисту.

Ранее Рита Дакота в слезах сообщила о запрете выступать в РФ.

