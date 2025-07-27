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Рита Дакота в слезах сообщила о запрете выступать в РФ: «Это конец карьеры!»

Уехавшая в США певица Рита Дакота заявила, что ей запретили выступать в России
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ritadakota/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Рита Дакота (настоящее имя — Маргарита Герасимович) заявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что «больше не может давать концерты в России».

Дакота поделилась в личном блоге роликами, как она рыдала, узнав эту информацию, ее руки тряслись, а сердце «выпрыгивало из груди». По словам артистки, с тех пор ее жизнь разделилась на «до» и «после». Это разбило ей сердце.

«Я не могу играть концерты там, где навсегда осталась моя душа. Кажется, это конец моей карьеры, как музыканта в родной стране, и у меня до сих пор нет мужества это стойко принять», — заявила знаменитость.

Певица считает, что из-за отсутствия концертов в России она потеряла свою миссию — теперь она не может служить людям, обнимать и соединять их своей музыкой. Дакота не уверена, что ей удастся пережить это, «не свихнувшись от боли».

По словам артистки, она пела в России, «пока могла оставаться свободным, честным и независимым артистом». Последний концерт Дакоты в Москве прошел в октябре 2023 года. Осенью того же года знаменитость вместе с семьей переехала в США. Она уверяла, что переехала «на зиму», но с тех пор не возвращалась.

14 января 2025 года СМИ сообщили, что Рите Дакоте и рэперу Элджею пришлось объединить свои концерты на Пхукете из-за низкого спроса. Месяцем ранее певица жаловалась на невозможность построить карьеру за границей.

Ранее комик Руслан Белый (признан в РФ иностранным агентом) назвал душнилами участников чата иноагентов.

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